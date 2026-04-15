鮮やかなイエローを纏った特別仕様車も設定された「BRZ」の北米仕様2025年9月24日、スバルの米国法人は、スポーツカー「BRZ」の2026年モデルを発表し、その詳細な仕様と価格を公表しました。今回の年次改良では、新たなカラーリングを纏った限定モデルが設定されるとともに、グレード構成の最適化が図られています。【画像】超カッコいい！ スバル「「“鮮烈イエロー”スポーツ」を画像で見る（30枚以上）BRZは、スバルとト