【ベルリン＝工藤彩香】ドイツとウクライナは１４日、ベルリンで２００４年以来となる政府間協議を開き、両国関係を「戦略的パートナーシップ」に格上げすることで合意した。安全保障や経済、ロシアの侵略を受けるウクライナの復興支援での協力を強化する。メルツ独首相やウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領、両国の閣僚が参加した。ドイツの発表によると、両国は攻撃用の中長距離無人機（ドローン）の共同生産を