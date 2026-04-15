点呼などの安全運転指導を行う安全運転管理者を配置していなかったとして、警視庁神田署が１５日、電気工事会社「アサカワ電機」（千葉市稲毛区）と同社代表取締役の３０歳代の男を道路交通法違反容疑で東京地検に書類送検したことが捜査関係者への取材でわかった。同社を巡っては昨年末、勤務中に都内で物損事故を起こした社員が、約８年前に免許証が失効していたことが発覚し、同署は同社の安全管理体制に不備があったとみて