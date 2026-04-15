【INZONE：バリエーションモデル】 4月24日 発売予定 ソニーは、ゲーミングブランド「INZONE」で展開しているゲーミングデバイスのバリエーションモデルを4月24日に発売する。 今回発表されたのは、プロeスポーツチームとコラボレーションした「Fnatic Edition」3製品のほか、ゲーミングイヤホン「INZONE Buds」の新色・グラスパ}