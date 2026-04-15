三井不動産商業マネジメントとレゴジャパンは4月25日〜5月10日、全国のららぽーとやラゾーナ川崎プラザなどで「レゴ サッカーイベント in ららぽーと・ラゾーナ〜みんなで大舞台の1ピースに〜」を開催する。レゴ サッカーイベント in ららぽーと・ラゾーナ〜みんなで大舞台の1ピースに〜期間中は、レゴブロックとサッカーの世界を楽しめるイベントを実施する。「ミニトロフィーをつくろう!」は、レゴブロックを使用し、ミニトロフ