レギュラーシーズンもいよいよクライマックス。Bリーグ 2025-26シーズン、ホーム最終戦の舞台が整いました。 4月25日(土)・26日(日)の2日間、我らが琉球ゴールデンキングスは、組織力を武器に快進撃を続ける佐賀バルーナーズをホーム「沖縄サントリーアリーナ」に迎えます。ホームの熱狂を背に、レギュラーシーズンを勝利で締めくくれる