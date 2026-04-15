第12回目は前回の内野フライの捕り方、教え方に続いて外野フライ編です。 【習得レベル：★★★☆☆】 ＜外野フライについて＞ 距離・高さのあるフライ（主に外野フライ）を捕ることは小学生にはハードルが高いと思います。特に野球を始めたばかりの選手にとっては、技術的な壁のひとつになっていると言ってもよいでしょう。キーワードは「捕球位置」と「距離感」、そして「目線」です。 ①捕