体を構成する気・血・水 漢方では、人は体内にある「気・血・水」という３つの要素によって、生命活動を営んでいると考えます。体質にも深くかかわる気・血・水、それぞれの働きを知っておきましょう。 気・血・水とは 気・血・水は、それぞれ体内でつくられ、体内を巡り、代謝され、五臓六腑をはじめとする、さまざまな器官が機能するために欠かせない存在です。 陰陽では、気が陽、血・水が陰です。３つのうちのどれ