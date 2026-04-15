提供：高松海上保安部 高松海上保安部によりますと、14日午後9時40分ごろ、高松市庵治町沖の瀬戸内海で、押船と船型台船が連結している「プッシャーバージ」が高島に乗り揚げました。 徳島県の海運会社が所有する第五十八住若丸（414t）で、大阪府から山口県に向けて航行中でした。 8人が乗船していましたが、全員けがはありませんでした。油の流出もないということです。 高松海上保安部が乗り揚げた原