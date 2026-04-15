シンガー・ソングライターのサカグチアミが、4月15日にレーベル移籍第2弾となるDigital EP『Hush』をリリース。20時にリード曲「Hush」のMusic VideoをYouTubeプレミア公開、またMV公開の前にはYouTube、公開後にはInstagram・TikTokで生配信を行うことを発表した。Digital EP『Hush』は、”全曲ラヴソング”をテーマに制作され、恋に落ちる瞬間の戸惑いや言葉にできない想い、すれ違いや距離感など、恋愛の中で生まれる繊細な感情