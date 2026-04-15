指定暴力団「住吉会」系「幸平一家」の傘下組織の組員が末端価格2億6500万円相当の覚醒剤を密輸したとして、警視庁に逮捕されました。覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団「住吉会」系「幸平一家」の傘下組織の組員・樋田涼容疑者（30）です。樋田容疑者は、おととし4月、仲間と共謀し、覚醒剤およそ5キロ＝末端価格2億6500万円相当をアメリカから成田空港に営利目的で密輸した疑いがもたれています。警視庁により