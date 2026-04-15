タリーズコーヒーがきょう15日から、季節限定の新作ドリンクとフードメニューを発売する。ティラミスをイメージしたデザート感のあるシェイクを中心に、いちごを使ったティービバレッジや水出しアイスコーヒーなどを展開。新生活が始まるこの時期に、日常を彩る“ご褒美の1杯”として打ち出す。【画像】まるで和スイーツ…『抹茶ティラミスシェイク』今回の注目は、デザートのような満足感を打ち出した新作ドリンクだ。なかで