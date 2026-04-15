千葉市の電気工事会社と役員の男性が道路交通法で義務付けられた安全運転管理者を2年以上にわたって置かなかったとして書類送検されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、道路交通法違反の疑いで書類送検されたのは、千葉市稲毛区に本社を置く電気工事会社「アサカワ電機」と役員を務める30代の男性です。道路交通法では、事業所が規定の台数以上の車を使用する場合、運転手に対する指導や酒気帯びの有無などを確認する