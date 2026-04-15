上越市板倉区内の県道で15日、道路から逸脱した状態の軽自動車が発見され、運転席にいた男性（67）の死亡が確認されました。警察によりますと、15日午前5時前、付近の住民が、軽自動車を見つけました。周囲に他の車両はなく、車は単独で事故を起こしたとみられ、ボンネット部分がつぶれる形で損傷していたということです。男性は運転席に意識不明の状態でいたところを発見されましたが、上越市内の病院に搬送後、死亡が確認されま