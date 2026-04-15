15日朝も県内でクマの目撃が相次いでいます。クマダスには仙北市や大仙市での目撃情報が寄せられています。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、15日午前8時ごろ、仙北市角館町西長野野田で、民家まで約20メートルの場所にとどまっているクマ1頭が目撃されました。このあたりでは13日から3日連続でクマが目撃されています。また、大仙市刈和野持ケ沢では、15日午前8時50分ごろ、国道13号を横断す