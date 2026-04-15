ビザスクがストップ高の６８８円でカイ気配となっている。１４日の取引終了後に、博報堂ＤＹホールディングス子会社の博報堂と資本・業務提携したと発表しており、これを好感した買いが流入している。 今回の提携により、ビザスクのエキスパートが持つ業界特有の常識や視点と、博報堂が培ってきた意思決定の思考構造化のノウハウ及びＡＩエンジンを組み合わせたＡＩサービス「エキスパートＡＩ」を