マネーフォワードが続急伸しストップ高の４５７７円に買われている。１４日の取引終了後に、２６年５月期末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表しており、これを好感した買いが入っている。毎年５月末日及び１１月末日時点で１単元（１００株）以上を半年以上継続して保有する株主を対象に、保有株数に応じて「マネーフォワードＭＥ」プレミアムサービスのクーポンなどを提供する。