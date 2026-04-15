カチタスは反発している。この日、ＴＯＴＯがユニットバス及びシステムバスの新規受注を停止したことに対する自社業績への影響を発表。ＴＯＴＯ製ユニットバスへの直近の発注実績はないことで、直接的な影響は限定的であるとしたことから買い安心感が働いているようだ。また、他の住宅設備メーカーの受注が停止された場合についても、中古住宅買取再販事業では、物件仕入れ時点で既に住宅設備が設置されているケ