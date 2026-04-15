ロゴスホールディングスが急反騰し年初来高値を更新している。１４日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）連結決算が、売上高３１４億９７００万円（前年同期比５３．５％増）、営業利益１億８１００万円（前年同期５億１１００万円の赤字）、最終損益１１００万円の赤字（同４億６１００万円の赤字）と営業黒字に転換したことが好感されている。 同社は北海道を地盤に注文住宅事業