ベイカレントは大幅に３日続伸し、ストップ高となる前営業日比７００円高の５５８７円に買われた。１４日の取引終了後、２６年２月期の連結決算の発表にあわせて、２７年２月期の通期業績予想を開示した。今期の売上高予想は１９００億円（前期比２８．１％増）、最終利益予想は４８１億円（同２７．１％増）とした。年間配当予想は中間・期末各６５円の合計１３０円（前期実績は１００円）に増配しており、大幅な増収増益見通し