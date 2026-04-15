ＡＮＹＣＯＬＯＲは利益下方修正の発表を機に３月３０日には年初来安値２８３８円に売られたが、売られすぎとの見方が強い。 Ｖチューバーグループ「にじさんじ」の運営が主な事業で、バラエティー豊かなライバー（ライブ配信者）を多く抱えている点が強み。３月１１日に２６年４月期の単独業績予想について、営業利益を２１０億～２２０億円から１９８億２４００万～２０３億５