午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３５８、値下がり銘柄数は１９３、変わらずは１９銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、銀行、証券・商品、電気機器など。値下がりで目立つのは鉱業、海運、卸売。 出所：MINKABU PRESS