5月15日よりWOWOWで放送・配信される連続ドラマW-30『ドラフトキング －BORDER LINE－』のポスタービジュアルと予告映像第2弾が公開された。 参考：『ドラフトキング －BORDER LINE－』特報映像公開三浦貴大、木戸大聖、佐藤寛太ら出演 『グランドジャンプ』にて連載中のクロマツテツロウによる同名の野球漫画を原作とする本作は、プロ野球チームの凄腕スカウトを主人公とし、華やか