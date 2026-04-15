夜間の咳を軽減するためには、薬物療法と並行して寝室の環境を整えることが重要です。アレルゲンや刺激物質を減らし、快適な睡眠環境をつくることで症状の悪化を防ぐことができます。ここでは、寝室環境の見直し方法と、就寝前の生活習慣で意識したいポイントについて詳しく説明します。 監修医師：松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック） 兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科・内科・呼吸器リハビリテーシ