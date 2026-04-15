開催：2026.4.15 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 2 - 1 [ジャイアンツ] MLBの試合が15日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとジャイアンツが対戦した。 レッズの先発投手はブラディ・シンガー、対するジャイアンツの先発投手はロビー・レイで試合は開始した。 3回裏、7番 スペンサー・スティア 4球目を打って左中間スタン