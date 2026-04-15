不完全燃焼だったはずだ。日章学園を卒業後、プロ１年目はイングランド２部のサウサンプトンから、フランス３部のヴァランシエンヌにレンタル移籍。欧州で研鑽を積んでいた高岡伶颯は、怪我のため一足早く今季を終えた。クラブによれば、３月に実施されたU-19日本代表のウズベキスタン遠征で足を疲労骨折したようだ。19歳FWは、４月14日に自身のインスタグラムを更新。「Thank you for all the support」「Merci pour tout