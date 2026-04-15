15日10時現在の日経平均株価は前日比649.41円（1.12％）高の5万8526.80円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1358、値下がりは193、変わらずは19と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を324.63円押し上げている。次いでＳＢＧ が197.11円、東エレク が29.16円、ベイカレント が23.47円、レーザーテク が16.90円と続く。 マイナス寄与度は5