北京市人民政府、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）などが共催する「2026年人型ロボットハーフマラソン」は4月19日に北京市亦庄で号砲とともにスタートが切られます。昨年のハーフマラソンで優勝した人型ロボット「天工」も今回、再び参戦します。「天工」は走っている際の全身の動きから、一歩を踏み出す際の細かい動きまで、人間のランニングフォームを徹底的に再現し、より科学的で自然な動作を実現したこ