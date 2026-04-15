指定暴力団・住吉会幸平一家の傘下組織の組員が、2億7000万円相当の覚せい剤を販売目的で密輸したとして逮捕されました。住吉会幸平一家の傘下組織の組員、樋田（といた）涼容疑者（30）は2024年、販売する目的で、アメリカから覚せい剤約5kg、末端価格2億7000万円相当を国際宅配便で東京・練馬区の住宅に送り、密輸した疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、荷物の受け取り役の突き上げ捜査で、指示役とみられる樋田容