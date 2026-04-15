歌手の工藤静香（56）が14日に誕生日を迎え、夫で俳優の木村拓哉（53）ら家族が祝福し話題となっている。【映像】家族全員が工藤静香の誕生日を祝福長女でフルート奏者のCocomi（24）や、次女でモデルのKoki,（23）は、これまでにも一緒に変顔をしている写真や外出したことなど、工藤との日常をそれぞれのInstagramで紹介し、工藤の誕生日には思い出の写真を添えて祝福のメッセージを投稿していた。家族全員で誕生日を祝福20