従業員の8年間にわたる無免許運転の発覚をきっかけに、千葉市の電気工事会社が車の安全管理を怠っていた疑いで会社の代表が書類送検されました。書類送検された千葉市の電気工事会社の代表は、業務用の車を5台以上所有していたにも関わらず、必要な安全管理を怠っていた疑いが持たれています。道路交通法では、一定数以上の車両を使用する事業所には「安全運転管理者」の選任が義務付けられていて、体調管理や酒気帯びの確認などを