2018年以来、8年ぶりの勝利をかみしめ、満面の笑みを浮かべた。12日、堺市の大浜公園相撲場で行われた第14回国際女子相撲選抜堺大会に、14年世界女子ジュニア軽量級王者・野崎舞夏星（29＝大原野相撲クラブ）が出場。昨年7月に7年ぶりに現役復帰して以降、初勝利を挙げた。「相撲は個人の戦いですけど、団体戦で自分が大好きなメンバーと組んで、勝てるのが一番幸せだなと感じた瞬間だった。尊敬する先輩からバトンをもらうこ