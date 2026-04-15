「ホワイトソックス−レイズ」（１４日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は「３番・一塁」で先発出場し、三回の第２打席で冷静に四球を選びチャンスメーク。直後にペレイラの３ランを呼び込んだ。再び左腕のマクナラハンとの対戦。直前に打撃妨害で１死一塁となった中、カウント１−１からの３球目を見極めて一塁走者・マイドロスが鮮やかに二盗に成功。得点圏に進み、バッティングカウント流れが村上に傾いた。