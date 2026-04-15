「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月14日の第1試合。TEAM雷電の「強気のヴィーナス」こと黒沢咲（連盟）が、自身のプロフィールに「特技：ドラ引き」と記すように、あまりに鮮やかなアガリを披露した。【映像】ドラの方から近寄ってくる！黒沢咲、一発でドラを引くアガリ（実際の瞬間）場面は東2局、黒沢の親番。2万5000点持ちの3着目から加点を狙う一局。配牌はソウズ・マンズ・ピンズがバランスよく並び