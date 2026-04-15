神奈川・相模原市の宮ヶ瀬ダムの貯水率が過去10年平均の半分以下となり、4月からの観光放流を見送った。一方、畑ではイラン情勢による原油高騰で農業資材も品薄・値上がりが続いているという。渇水で沈んでいた道路がむき出しに14日、イット！が取材に向かったのは神奈川・相模原市にある首都圏最大の宮ヶ瀬ダムだ。取材班：渇水の影響で姿を現した橋、そのままの姿になっています。宮ヶ瀬ダムでは渇水のため、湖の底に沈んでいた