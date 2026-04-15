【INZONE M10S II】 5月22日 発売予定 価格：175,000円 ソニーは、ゲーミングブランド「INZONE」よりゲーミングモニター「INZONE M10S II」を5月22日に発売する。価格は175,000円。 本製品は、2024年10月に発売された「INZONE M10S」をブラッシュアップした新モデル。新たにWQHD・540Hz／HD・720Hzのデュアルモードに対応する有機ELパネルを搭載