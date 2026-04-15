アップルが開発しているスマートグラスは、プライバシーを重視した設計になる可能性が浮上しました。 ブルームバーグによれば、アップルのスマートメガネは「iPhone」と連携して動作するとのこと。本体にディスプレイは搭載せず、写真や動画の撮影、「Siri」による音声操作、通知、メディア再生などができるといわれています。 アップルのスマートグラスは隠し撮り対策として、カメラモジュールに直接統合された照明シス