アップルの折りたたみiPhone（仮称「iPhone Ultra」）の予想価格が飛び交っています。 ↑折りたたみiPhoneはどんな価格で店頭に並ぶか？（画像提供／appshunter.io／Unsplash） ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、折りたたみiPhoneの価格は「2000ドル（約32万円※）を超える」とのこと。ただし、これがベースモデルの価格なのか、あるいは一部のモデルの価格なのかは不明です。 ※1ドル＝約159円で換算（202