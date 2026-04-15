アップルはiPhoneを刷新するための3か年計画を進めているようです。 ↑iPhone Airは序章に過ぎなかった（画像提供／Lee Peterson／Unsplash）。 米ブルームバーグが明かしたアップルのこの計画は以下の通りです。 2025年9月: 「iPhone 17 Pro」と「iPhone Air」 2026年9月: 「折りたたみiPhone」 2027年9月: 「20周年iPhone」 こうしてみると、iPhone 17 ProとiPhone Airは、この計画の“前菜”に過ぎなかった