シンプルコーデにアクセントが欲しいときは、柄物を合わせるのもひとつの手。洋服では派手見えが気になるものの、バッグなら気負わず取り入れやすいかも。そこで今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】の柄バッグを使った、大人が無理なく楽しめる「おしゃれコーデ」をご紹介します。 柄バッグでアクセントを付けるナチュラルコーデ 【studio CLIP】「ロングハンドルギャザートート