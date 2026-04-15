波風を立てたくなくて、つい言いたいことを飲み込んでしまうことがあるのが大人というもの。でも、小さな違和感をやり過ごすことが当たり前になると、いつの間にか自分の心がすり減ってしまうかもしれません。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 仕事帰りのデパ地下で 先日、夕食に惣菜を買おうと、仕事帰りにデパ地下に立ち寄った時のことです。 ちょうど混み合う時間帯。お目当ての惣菜を見つけ、パンパン