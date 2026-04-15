フリーアナウンサーの古舘伊知郎氏（７１）の長男で、ミュージシャンや俳優として活動する古舘佑太郎（３５）が、アルバムをリリースすることを報告した。１５日までに自身のインスタグラムを更新し「ソロとしては１０年ぶりとなるフルアルバム、『ＴＡＹＵＴＡＵ』をリリースします」。１５日の午前０時に各サブスクにて全曲配信が開始された。アルバムへの思いを長文で投稿。「バンドが解散した２年前、僕は本気で音楽を辞