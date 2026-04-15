グラビアアイドル葉月つばさが14日までにインスタグラムを更新。近影を公開した。「いろいろ見えてますネ『フェチに引くほど愛されたい』より」とコメント。しゃがみポーズの後ろ姿をアップした。後ろ姿から、背中とランジェリーをチラ見せさせている。この投稿にフォロワーからは「パンツ見えてるで」「ありがたや」「現役JKやね」とコメントが寄せられている。葉月は青森県出身。スリーサイズはB87−W58−H90センチ。グラビア活