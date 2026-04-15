グラビアアイドル清水楓（39）が14日、インスタグラムを更新。ランジェリー姿をアップした。清水は「淡い色ちょみーと一緒に」とコメント。レースがゴージャスな水色のランジェリー姿をアップした。清水はメガネを着用し、色白バストを露出させている。この投稿にフォロワーからは「ランジェリー姿最高すぎてたまりません」「かわゆすなぁ」「柔らか」とコメントが寄せられている。清水は86年4月29日生まれ、埼玉県出身。身長157