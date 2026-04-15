WOWOWで5月15日午後11時より放送・配信される連続ドラマW-30『ドラフトキング−BORDER LINE−』（全10話※第1話無料放送）のポスタービジュアルと予告映像第2弾が解禁された。【動画】『ドラフトキング』続編、予告第2弾本作は、「グランドジャンプ」（集英社）で連載中のクロマツテツロウによる人気野球漫画を原作に、プロ野球のスカウトを主人公に描くスポーツビジネスドラマの続編。2023年に放送された前作に続き、主演のム