女優の見上愛（25）が14日、自身のインスタグラムを更新。「桜花賞」のプレゼンターとして、兵庫・阪神競馬場を訪問したことを報告した。見上は、リボンがあしらわれたピンク色のドレス姿の写真をアップ。プレゼンターとして現地を訪問し「クラシック初戦を現地で観戦させていただけて、とっても光栄です。来週の皐月賞も楽しみですね」とつづった。「今年もプロモーションキャラクターとして、勉強しつつ楽しみながら皆さんに競馬