兵庫県の内部告発問題で、告発者の私的情報を県議に漏えいしたとする斎藤元彦知事ら３人の地方公務員法（守秘義務）違反容疑を不起訴とした神戸地検の処分を不服として、刑事告発した神戸学院大の上脇博之教授は１４日、検察審査会に審査申立書を送付した。地検は３月、井ノ本知明・元総務部長について、漏えい行為を認定した上で、「プライバシー性の高い情報を公判で明らかにした場合の影響を慎重に判断した」として、起訴を