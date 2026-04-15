劇作家で演出家、音楽家のケラリーノ・サンドロヴィッチが15日、Xを更新。「大馬鹿国政の日本」と痛烈に述べた。ケラリーノは「夏が来る。ナフサ(オイル)ショック、超円安、物価高、大馬鹿国政の日本を、猛暑が襲う」と書き出した。米イスラエルによるイラン攻撃を発端とした中東、世界情勢の緊迫化の中、原油由来のナフサ不足の影響などが日本でも各企業で表面化し始めていることなどに言及しつつ、高市早苗政権の対応などへの批