お笑いコンビ、ママタルト（大鶴肥満＝34、檜原洋平＝34）が14日深夜放送の千原ジュニア（52）、ケンドーコバヤシ（53）がMCを務める読売テレビのトーク番組「にけつッ!!」（火曜深夜0時59分）に出演。大鶴の移動事情について語った。大鶴は現在体重195キロ。ジュニアから「移動とかホンマに1席なん？」と素朴な疑問をぶつけられると、「1席ですよ」ときっぱり。飛行機は「エコノミーで席に行って、頑張って“バキスポッ”って入る