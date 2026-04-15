TOMORROW X TOGETHERのショーケースを世界一88の国と地域のファンが見守った。13日に、6曲が収録された8枚目ミニアルバム「7TH YEAR」をリリースし、同日午後8時からソウル市内でイベントを行った。約1時間半行われたショーケースには、事前抽選で選ばれた約3000人のファンが集まった。今回のイベントは入場できなかったファンのため、グローバル・ファンプラットフォームWeverseとHYBE（ハイブ）レーベルズ公式YouTubeチャンネ